Рейтинг@Mail.ru
Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/blizhniy_vostok-1966513808.html
Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании
Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании - РИА Новости, 16.08.2024
Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании
Страны Ближнего Востока понимают, что регион не выдержит масштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких шагов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:12
2024-08-16T04:12
израиль
иордания
россия
в мире
глеб десятников
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Страны Ближнего Востока понимают, что регион не выдержит масштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких шагов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки."Безусловно, всех сейчас волнует опасная динамика в регионе, который оказался в одном шаге от большой войны и которую он явно не выдержит. Кажется, что это понимание – единственное, что сейчас сдерживает и Израиль, и Ливан, и Сирию и другие страны от рокового шага в пропасть", - сказал Десятников.По словам главы российской дипмиссии, Россия солидарна с позицией Иордании, которая исходит из того, что первопричина такой эскалации лежит в продолжающемся кровопролитии в секторе Газа. "Его необходимо срочно остановить и наладить устойчивый гуманитарный доступ в анклав, помочь любыми способами мирным жителям сектора", - добавил дипломат.В Белом доме сообщали, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия являются преодолимыми.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240814/axios-1966053375.html
https://ria.ru/20240813/ssha-1965985010.html
https://ria.ru/20240813/putin-1965922557.html
израиль
иордания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иордания, россия, в мире, глеб десятников, хамас, оон
Израиль, Иордания, Россия, В мире, Глеб Десятников, ХАМАС, ООН
Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании

Посол в Иордании: Ближневосточный регион не выдержит большой войны

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Страны Ближнего Востока понимают, что регион не выдержит масштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких шагов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios
14 августа, 00:25
"Безусловно, всех сейчас волнует опасная динамика в регионе, который оказался в одном шаге от большой войны и которую он явно не выдержит. Кажется, что это понимание – единственное, что сейчас сдерживает и Израиль, и Ливан, и Сирию и другие страны от рокового шага в пропасть", - сказал Десятников.
По словам главы российской дипмиссии, Россия солидарна с позицией Иордании, которая исходит из того, что первопричина такой эскалации лежит в продолжающемся кровопролитии в секторе Газа. "Его необходимо срочно остановить и наладить устойчивый гуманитарный доступ в анклав, помочь любыми способами мирным жителям сектора", - добавил дипломат.
В Белом доме сообщали, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия являются преодолимыми.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Ливане назвали задачу США на Ближнем Востоке
13 августа, 17:11
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России, заявил Путин
13 августа, 13:59
 
ИзраильИорданияРоссияВ миреГлеб ДесятниковХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала