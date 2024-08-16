Ближневосточный регион не выдержит большой войны, заявил посол в Иордании
Посол в Иордании: Ближневосточный регион не выдержит большой войны
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Страны Ближнего Востока понимают, что регион не выдержит масштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких шагов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
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По словам главы российской дипмиссии, Россия солидарна с позицией Иордании, которая исходит из того, что первопричина такой эскалации лежит в продолжающемся кровопролитии в секторе Газа. "Его необходимо срочно остановить и наладить устойчивый гуманитарный доступ в анклав, помочь любыми способами мирным жителям сектора", - добавил дипломат.
В Белом доме сообщали, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия являются преодолимыми.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.