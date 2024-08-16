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Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство - РИА Новости, 16.08.2024
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13:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/blagoustroystvo-1966589604.html
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство - РИА Новости, 16.08.2024
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам форума "Опорные... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:46
2024-08-16T13:46
красноярский край
михаил котюков
минусинск
ачинск
владимир путин
благоустройство
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КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам форума "Опорные города России", проходящего в Минусинске. Главной темой мероприятия стало обсуждение программ социально-экономического развития опорных городов Красноярского края. В работе дискуссионной площадки участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, а также ведущие эксперты, представители органов власти, бизнеса и общественных организаций из разных регионов страны. Команды Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска представили комплексные программы развития городов до 2035 года. Уточняется, что глава Ачинска Игорь Титенков основными направлениями развития города выделяет промышленное лидерство в западной группе районов края, улучшение качества жизни населения, развитие креативных индустрий и инноваций. Глава Канска Ольга Витман видит город как социальный, культурный и экономический центр восточной группы районов, транзитный узел, а также уютный для горожан и востребованный у туристов город с развитием различных отраслей экономики. Андрей Хохряков, глава Лесосибирска, отмечает перспективы города как центра технологических компетенций в сфере деревообработки и транспортно-логистического хаба в направлении Северного морского пути. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов представляет главный город южной группы районов как центр экономического и инфраструктурного развития, привлекательный и для туристов, и для предпринимателей, уютный и безопасный для жителей. Подчеркивается, что губернатор края высоко оценил качество и наполнение презентаций, отметив, что это только начало большой системной работы. "Человек, который принимает решение, где ему жить, задаёт простые вопросы. Первый: "Где я буду работать?" Это должно быть в каждой программе, с этого всё начинается. От этого зависит коммунальная, социальная инфраструктура и так далее. Второй вопрос связан с наличием социальных сервисов: это школы, садики, больницы, учреждения культуры и спорта. Третий вопрос: "Где я в выходные могу отдохнуть?" Здесь речь уже о развитии городской среды. Предварительно мы думали вручить приз кому-то одному. Но по итогам четырёх выступлений я понимаю, что надо поддержать все четыре города", – цитирует пресс-служба Котюкова. Приз зрительских симпатий достался Минусинску. Глава региона отметил, что каждый из этих городов получит от Красноярского края грант на развитие комфортной городской среды, а для команд городов организуют повышение квалификации для реализации программ перспективного развития. Мастер-план комплексного развития Норильска представил глава города Дмитрий Карасёв. Программа опорного города Арктики не вошла в конкурс, так как её реализация уже идёт. Для Красноярского края Норильск стал пилотным проектом комплексного развития, где уже можно говорить об успешном опыте обновления жилого фонда города, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, формировании безопасной и комфортной городской среды. Отмечается, что развитие опорных населенных пунктов будет отражено в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни". Положительные изменения в этих потенциальных точках роста помогут достичь сформулированных президентом Владимиром Путиным национальных целей до 2030 года, в числе которых повышение благосостояния людей, реализация потенциала каждого человека, устойчивая и динамичная экономика и технологическое лидерство.
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красноярский край, михаил котюков, минусинск, ачинск, владимир путин, благоустройство
Красноярский край, Михаил Котюков, Минусинск, Ачинск, Владимир Путин, Благоустройство

Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр ЧерныхЧетыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр Черных
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КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам форума "Опорные города России", проходящего в Минусинске.
Главной темой мероприятия стало обсуждение программ социально-экономического развития опорных городов Красноярского края. В работе дискуссионной площадки участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, а также ведущие эксперты, представители органов власти, бизнеса и общественных организаций из разных регионов страны.
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр ЧерныхЧетыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр Черных
Четыре опорных города Красноярского края получат гранты на благоустройство
Команды Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска представили комплексные программы развития городов до 2035 года.
Уточняется, что глава Ачинска Игорь Титенков основными направлениями развития города выделяет промышленное лидерство в западной группе районов края, улучшение качества жизни населения, развитие креативных индустрий и инноваций. Глава Канска Ольга Витман видит город как социальный, культурный и экономический центр восточной группы районов, транзитный узел, а также уютный для горожан и востребованный у туристов город с развитием различных отраслей экономики.
Андрей Хохряков, глава Лесосибирска, отмечает перспективы города как центра технологических компетенций в сфере деревообработки и транспортно-логистического хаба в направлении Северного морского пути. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов представляет главный город южной группы районов как центр экономического и инфраструктурного развития, привлекательный и для туристов, и для предпринимателей, уютный и безопасный для жителей.
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Подчеркивается, что губернатор края высоко оценил качество и наполнение презентаций, отметив, что это только начало большой системной работы.
"Человек, который принимает решение, где ему жить, задаёт простые вопросы. Первый: "Где я буду работать?" Это должно быть в каждой программе, с этого всё начинается. От этого зависит коммунальная, социальная инфраструктура и так далее. Второй вопрос связан с наличием социальных сервисов: это школы, садики, больницы, учреждения культуры и спорта. Третий вопрос: "Где я в выходные могу отдохнуть?" Здесь речь уже о развитии городской среды. Предварительно мы думали вручить приз кому-то одному. Но по итогам четырёх выступлений я понимаю, что надо поддержать все четыре города", – цитирует пресс-служба Котюкова.
Приз зрительских симпатий достался Минусинску.
Глава региона отметил, что каждый из этих городов получит от Красноярского края грант на развитие комфортной городской среды, а для команд городов организуют повышение квалификации для реализации программ перспективного развития.
Мастер-план комплексного развития Норильска представил глава города Дмитрий Карасёв. Программа опорного города Арктики не вошла в конкурс, так как её реализация уже идёт. Для Красноярского края Норильск стал пилотным проектом комплексного развития, где уже можно говорить об успешном опыте обновления жилого фонда города, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, формировании безопасной и комфортной городской среды.
Отмечается, что развитие опорных населенных пунктов будет отражено в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни". Положительные изменения в этих потенциальных точках роста помогут достичь сформулированных президентом Владимиром Путиным национальных целей до 2030 года, в числе которых повышение благосостояния людей, реализация потенциала каждого человека, устойчивая и динамичная экономика и технологическое лидерство.
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Красноярский крайМихаил КотюковМинусинскАчинскВладимир ПутинБлагоустройство
 
 
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