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Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 16.08.2024
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10:07 16.08.2024 (обновлено: 10:36 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/biryukov-1966532321.html
Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы
Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 16.08.2024
Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построили новую... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:07
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построили новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построили новую канализационно-насосную станцию. После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что завершившаяся реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить эффективную транспортировку сточных вод на очистные сооружения Троицка. "В рамках проекта возвели современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы проводились с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило снизить затраты на электроэнергию", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризация была выполнена с помощью отечественного программного обеспечения.
https://ria.ru/20240815/moskva-1966372879.html
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москва, тинао, троицк, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Троицк, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramОчистные сооружения "Яковлево" реконструировали в ТиНАО Москвы
Очистные сооружения Яковлево реконструировали в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построили новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построили новую канализационно-насосную станцию. После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что завершившаяся реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить эффективную транспортировку сточных вод на очистные сооружения Троицка.
"В рамках проекта возвели современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы проводились с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило снизить затраты на электроэнергию", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризация была выполнена с помощью отечественного программного обеспечения.
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