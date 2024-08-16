https://ria.ru/20240816/bir-analitik-1966515809.html
Банковские счета актера Прилучного разблокировали
Банковские счета актера Прилучного разблокировали - РИА Новости, 16.08.2024
Банковские счета актера Прилучного разблокировали
Банковские счета актера Павла Прилучного, заблокированные ранее Федеральной налоговой службой (ФНС) России из-за неподачи декларации, разблокированы,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:32
2024-08-16T05:32
2024-08-16T05:32
агата муцениеце
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
москва
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банковские счета актера Павла Прилучного, заблокированные ранее Федеральной налоговой службой (ФНС) России из-за неподачи декларации, разблокированы, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений". Решение о блокировке счетов предпринимателя было принято 3 июля из-за того, что он не подал налоговую декларацию. В настоящее время информации о заблокированных счетах актера в системе нет. В апреле Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-супруги Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому сумма выплат неизвестна. Однако Прилучный подал апелляционную жалобу - как сообщили РИА Новости в суде, актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене". Позднее, в мае, Прилучный подал иск к бывшей супруге, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. Суть иска в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей". В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html
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агата муцениеце, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, москва
Агата Муцениеце, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Москва
Банковские счета актера Прилучного разблокировали
"БИР-Аналитик": банковские счета актера Прилучного разблокированы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банковские счета актера Павла Прилучного, заблокированные ранее Федеральной налоговой службой (ФНС) России из-за неподачи декларации, разблокированы, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений". Решение о блокировке счетов предпринимателя было принято 3 июля из-за того, что он не подал налоговую декларацию. В настоящее время информации о заблокированных счетах актера в системе нет.
В апреле Головинский суд Москвы
частично удовлетворил иск экс-супруги Прилучного Агаты Муцениеце
о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому сумма выплат неизвестна. Однако Прилучный подал апелляционную жалобу - как сообщили РИА Новости в суде, актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".
Позднее, в мае, Прилучный подал иск к бывшей супруге, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. Суть иска в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей".
В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.