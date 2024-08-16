https://ria.ru/20240816/bilayn-1966442455.html

"Мультисим" от билайна поможет получить доступ к интернету без оптоволокна

"Мультисим" от билайна поможет получить доступ к интернету без оптоволокна - РИА Новости, 16.08.2024

"Мультисим" от билайна поможет получить доступ к интернету без оптоволокна

Сервис "Мультисим" (18+) от билайн бизнес поможет компаниям и предпринимателям подключиться к беспроводному интернету там, где невозможно прокладывание... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:00

2024-08-16T10:00

2024-08-16T10:00

россия

билайн

вымпелком

технологии

интернет

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сервис "Мультисим" (18+) от билайн бизнес поможет компаниям и предпринимателям подключиться к беспроводному интернету там, где невозможно прокладывание оптоволоконного кабеля, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно. Например, в торговом или бизнес-центре, где работает компания, один провайдер с высокими ценами, торговая точка расположена посередине большого пространства (фудкорта или парка), объект постоянно меняет местоположение (фудтраки, трейлеры, строительные городки), бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т.д.), интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и другие.В таких нестандартных случаях на помощь приходит сервис "Мультисим". Этим решением пользуются как крупные ритейлеры, сети АЗС и точки общественного питания, так и малый бизнес. Внешне сервис напоминает обычный маршрутизатор, в который установлено несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей "Мультисим" создает фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с, говорится в сообщении.Компания предлагает два варианта решения: "Мультисим. Резервирование", которое использует мобильные сети поочередно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент и "Мультисим. Балансировщик", объединяющий сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных. В обоих случаях компании получают стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение."Мультисим" от билайн бизнес предоставляет компаниям фиксированное соединение (скорость и емкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжелые файлы, организовывать беспроводные сети и прочее), решение под ключ (специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги), добавили в пресс-службе.Там напомнили, что также сервис можно использовать для того, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров. Услуги в рамках "Мультисима" оплачиваются в формате "одного окна". Проверить как работает "Мультисим резервирование" на конкретном объекте можно в течение 14 дней бесплатно.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWtdju31

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком, технологии, интернет