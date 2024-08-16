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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 16.08.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Российская ПВО вечером в пятницу сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:23
2024-08-16T21:23
2024-08-16T21:25
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безопасность
курская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО вечером в пятницу сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого августа текущего года около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью