https://ria.ru/20240816/bespilotnik-1966697622.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 16.08.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Российская ПВО вечером в пятницу сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:23

2024-08-16T21:23

2024-08-16T21:25

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО вечером в пятницу сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого августа текущего года около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/zakharova-1966697062.html

курская область

россия

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безопасность, курская область, россия