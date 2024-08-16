https://ria.ru/20240816/bespilotnik-1966507870.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 16.08.2024
В Севастополе работает ПВО
Один беспилотник, предварительно, сбит над акваторией моря у Севастополя, в городе ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:49
2024-08-16T01:49
2024-08-16T02:00
специальная военная операция на украине
черное море
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один беспилотник, предварительно, сбит над акваторией моря у Севастополя, в городе ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в сообщении.Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, напомнив, что основную опасность представляют осколки.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html
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черное море, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе работает ПВО
Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбили БПЛА ВСУ