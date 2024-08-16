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Белоусов находится на одном из пунктов управления - РИА Новости, 16.08.2024
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13:55 16.08.2024 (обновлено: 14:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/belousov-1966592942.html
Белоусов находится на одном из пунктов управления
Белоусов находится на одном из пунктов управления - РИА Новости, 16.08.2024
Белоусов находится на одном из пунктов управления
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:55
2024-08-16T14:01
андрей белоусов
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления."Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов находится на одном из пунктов управления, будет работать в режиме видеоконференции", - сказал Путин перед совещанием с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20240816/putin-1966594506.html
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андрей белоусов, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Андрей Белоусов, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности РФ
Белоусов находится на одном из пунктов управления

Путин: глава Минобороны Белоусов находится на одном из пунктов управления

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления.
"Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов находится на одном из пунктов управления, будет работать в режиме видеоконференции", - сказал Путин перед совещанием с постоянными членами Совбеза.
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО
Вчера, 13:58
 
Андрей БелоусовРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФ
 
 
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