https://ria.ru/20240816/belousov-1966592942.html

Белоусов находится на одном из пунктов управления

Белоусов находится на одном из пунктов управления - РИА Новости, 16.08.2024

Белоусов находится на одном из пунктов управления

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

2024-08-16T14:01

андрей белоусов

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет безопасности рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления."Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов находится на одном из пунктов управления, будет работать в режиме видеоконференции", - сказал Путин перед совещанием с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20240816/putin-1966594506.html

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андрей белоусов, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф