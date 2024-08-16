https://ria.ru/20240816/belorussiya-1966565597.html

Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций

Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций - РИА Новости, 16.08.2024

Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:11

2024-08-16T12:11

2024-08-16T13:52

в мире

белоруссия

виктор хренин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965432414_0:0:635:357_1920x0_80_0_0_13d6fe5835d66baea3fc738308450431.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины."В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - приводит слова министра госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности.Он также доложил президенту Белоруссии, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240816/lukashenko-1966563923.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, виктор хренин, вооруженные силы украины