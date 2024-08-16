https://ria.ru/20240816/belorussiya-1966565597.html
Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций
Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций - РИА Новости, 16.08.2024
Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:11
2024-08-16T12:11
2024-08-16T13:52
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины."В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - приводит слова министра госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности.Он также доложил президенту Белоруссии, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://ria.ru/20240816/lukashenko-1966563923.html
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в мире, белоруссия, виктор хренин, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин, Вооруженные силы Украины
Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности украинских провокаций
Минобороны Белоруссии: высока вероятность вооруженных провокаций ВСУ на границе
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины.
"В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - приводит слова министра госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности.
Он также доложил президенту Белоруссии, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ
. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.