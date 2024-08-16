https://ria.ru/20240816/belorussija-1966569404.html

Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной

Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной - РИА Новости, 16.08.2024

Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:28

2024-08-16T12:28

2024-08-16T12:28

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александр лукашенко

виктор хренин

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников. "После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности в пятницу. Он поинтересовался у военных, какая сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай. "Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше", - сказал глава белорусского государства. Лукашенко ранее сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной

https://radiosputnik.ru/20240815/lukashenko-1966419584.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, виктор хренин