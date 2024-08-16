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Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 16.08.2024 (обновлено: 10:24 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/belgorodskaya_oblast-1966522667.html
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе
Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:56
2024-08-16T10:24
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства", - написал он. По словам Гладкова, в результате полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
белгородская область
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе

Гладков: ВСУ ночью атаковали частный сектор в белгородском селе

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки села Графовка
Последствия атаки села Графовка - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки села Графовка
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства", - написал он.
По словам Гладкова, в результате полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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