https://ria.ru/20240816/belgorodskaya_oblast-1966522667.html

Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе

Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе

Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:56

2024-08-16T07:56

2024-08-16T10:24

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства", - написал он. По словам Гладкова, в результате полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

белгородская область

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2024

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область