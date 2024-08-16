https://ria.ru/20240816/belgorodskaya_oblast-1966522667.html
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе
Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:56
2024-08-16T07:56
2024-08-16T10:24
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966538331_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_2105b510660ea27d2ee81adb520efd73.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывные устройства ночью были сброшены с беспилотника ВСУ на частный сектор в селе Графовка, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства", - написал он. По словам Гладкова, в результате полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966538331_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ef0d47901c70114625f9a2eb78c79b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские войска ночью атаковали частный сектор в белгородском селе
Гладков: ВСУ ночью атаковали частный сектор в белгородском селе