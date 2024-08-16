https://ria.ru/20240816/belgorod-1966651967.html

Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме

Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме - РИА Новости, 16.08.2024

Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгорода по подозрению в терроризме и экстремизме, сообщила пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:17

2024-08-16T17:17

2024-08-16T17:51

происшествия

россия

белгород

белгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгорода по подозрению в терроризме и экстремизме, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. Как выяснило следствие, подозреваемый установил контакты с представителями запрещенной в России украинской военизированной группировки, признанной террористической. По указанию кураторов из этой организации он размещал в интернете материалы, призывающие вступать в ряды террористов. Это должно было показать, что фигурант поддерживает идеологию запрещенной организации. Вступив в запрещенную структуру, мужчина стал активно распространять экстремистскую информацию, в том числе призывающую к свержению конституционного строя России. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Белгорода, 1987 г.р., по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (Публичные призывы к деятельности против безопасности государства, в том числе сети "Интернет") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что противоправная деятельность подозреваемого была своевременно пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240730/zaderzhanie-1962958532.html

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происшествия, россия, белгород, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)