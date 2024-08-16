Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 16.08.2024 (обновлено: 17:51 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/belgorod-1966651967.html
Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме
Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме - РИА Новости, 16.08.2024
Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме
Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгорода по подозрению в терроризме и экстремизме, сообщила пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:17
2024-08-16T17:51
происшествия
россия
белгород
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгорода по подозрению в терроризме и экстремизме, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. Как выяснило следствие, подозреваемый установил контакты с представителями запрещенной в России украинской военизированной группировки, признанной террористической. По указанию кураторов из этой организации он размещал в интернете материалы, призывающие вступать в ряды террористов. Это должно было показать, что фигурант поддерживает идеологию запрещенной организации. Вступив в запрещенную структуру, мужчина стал активно распространять экстремистскую информацию, в том числе призывающую к свержению конституционного строя России. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Белгорода, 1987 г.р., по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (Публичные призывы к деятельности против безопасности государства, в том числе сети "Интернет") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что противоправная деятельность подозреваемого была своевременно пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
https://ria.ru/20240730/zaderzhanie-1962958532.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Белгорода подозревают в терроризме и экстремизме

УФСБ: белгородец предстанет перед судом за поддержку украинских террористов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгорода по подозрению в терроризме и экстремизме, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
Как выяснило следствие, подозреваемый установил контакты с представителями запрещенной в России украинской военизированной группировки, признанной террористической. По указанию кураторов из этой организации он размещал в интернете материалы, призывающие вступать в ряды террористов. Это должно было показать, что фигурант поддерживает идеологию запрещенной организации. Вступив в запрещенную структуру, мужчина стал активно распространять экстремистскую информацию, в том числе призывающую к свержению конституционного строя России.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
1 июля, 11:39
«
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Белгорода, 1987 г.р., по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (Публичные призывы к деятельности против безопасности государства, в том числе сети "Интернет") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что противоправная деятельность подозреваемого была своевременно пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*
30 июля, 16:09
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала