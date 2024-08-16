https://ria.ru/20240816/bangladesh-1966563580.html

В Бангладеш хотят добиться экстрадиции экс-премьера из Индии, пишут СМИ

В Бангладеш хотят добиться экстрадиции экс-премьера из Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024

В Бангладеш хотят добиться экстрадиции экс-премьера из Индии, пишут СМИ

Временное правительство Бангладеш планирует добиться экстрадиции экс-премьер-министра Шейх Хасины из Индии и привлечь ее к ответственности по обвинениям в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:03

2024-08-16T12:03

2024-08-16T12:03

в мире

бангладеш

индия

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временное правительство Бангладеш планирует добиться экстрадиции экс-премьер-министра Шейх Хасины из Индии и привлечь ее к ответственности по обвинениям в "жестоких убийствах" и похищениях протестующих, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники. "Два высокопоставленных источника в правительстве Бангладеш, которые общались с Nikkei Asia на условиях анонимности, подтвердили, что (фактический министр иностранных дел временного правительства Тухид - ред.) Хоссейн подал жалобу посланнику Индии", - пишет издание. Отмечается, что в четверг Хоссейн заявил, что Хасина столкнулась с "таким количеством юридических дел", что чиновникам, возможно, "придется просить о ее... возвращении в Бангладеш". Ратул Мухаммад, активист и один из истцов, подавших иск против Хасины, сообщил Nikkei Asia, что ее обвиняют в совершении "жестоких убийств, поскольку она якобы отдавала полиции приказы использовать боевые патроны против протестующих студентов". Как пишет издание, в Бангладеш возбуждено не менее трех судебных дел против Хасины по обвинениям в убийствах и похищениях. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне и активизировались 1 августа. Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами. В результате беспорядков с 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, погибли более 500 человек, в том числе десятки полицейских. Во вторник против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве одного из протестующих, это первое дело против нее после смены правительства. Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Поводом для протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу, согласно которому 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость страны, по 10% мест обязаны получать женщины и представители слаборазвитых регионов страны, 5% - этнические меньшинства и 1% - лица с ограниченными возможностями и только 44% мест распределялись на основе личных заслуг кандидатов.

https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965524656.html

https://ria.ru/20240813/delo-1965935625.html

https://ria.ru/20240809/otstavka-1965312633.html

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в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, беспорядки в бангладеш