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Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии - РИА Новости, 16.08.2024
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15:56 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/aziya-1966625262.html
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии - РИА Новости, 16.08.2024
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:56
2024-08-16T15:56
в мире
индия
израиль
азербайджан
нарендра моди
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии, Моди также призвал к прекращению огня и освобождению заложников. Об этом глава правительства Индии сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х. "Благодарен премьер-министру (Израиля – ред.) Нетаньяху за телефонный звонок и теплые пожелания в 78-й День независимости Индии. Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Подчеркнули необходимость деэскалации ситуации. Повторили наш призыв к немедленному освобождению всех заложников, прекращению огня и необходимости продолжения гуманитарной помощи", - написал Моди. В состав географического региона Западная Азия входят Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия и азиатская часть Турции.
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в мире, индия, израиль, азербайджан, нарендра моди, биньямин нетаньяху
В мире, Индия, Израиль, Азербайджан, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии

Моди и Нетаньяху подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии

© AFP 2024 / Money SharmaПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AFP 2024 / Money Sharma
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии, Моди также призвал к прекращению огня и освобождению заложников. Об этом глава правительства Индии сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Благодарен премьер-министру (Израиля – ред.) Нетаньяху за телефонный звонок и теплые пожелания в 78-й День независимости Индии. Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Подчеркнули необходимость деэскалации ситуации. Повторили наш призыв к немедленному освобождению всех заложников, прекращению огня и необходимости продолжения гуманитарной помощи", - написал Моди.
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Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии
11 июня, 06:08
В состав географического региона Западная Азия входят Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия и азиатская часть Турции.
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
12 октября 2023, 05:45
 
В миреИндияИзраильАзербайджанНарендра МодиБиньямин Нетаньяху
 
 
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