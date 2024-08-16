https://ria.ru/20240816/aziya-1966625262.html
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии - РИА Новости, 16.08.2024
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:56
2024-08-16T15:56
2024-08-16T15:56
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нарендра моди
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии, Моди также призвал к прекращению огня и освобождению заложников. Об этом глава правительства Индии сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х. "Благодарен премьер-министру (Израиля – ред.) Нетаньяху за телефонный звонок и теплые пожелания в 78-й День независимости Индии. Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Подчеркнули необходимость деэскалации ситуации. Повторили наш призыв к немедленному освобождению всех заложников, прекращению огня и необходимости продолжения гуманитарной помощи", - написал Моди. В состав географического региона Западная Азия входят Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия и азиатская часть Турции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, израиль, азербайджан, нарендра моди, биньямин нетаньяху
В мире, Индия, Израиль, Азербайджан, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии
Моди и Нетаньяху подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии