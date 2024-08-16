https://ria.ru/20240816/ataka-1966528939.html

В Британии сделали заявление о ВС России после атаки ВСУ на Курскую область

В Британии сделали заявление о ВС России после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

В Британии сделали заявление о ВС России после атаки ВСУ на Курскую область

Российская армия успешно восстанавливает контроль над населенными пунктами в Курской области, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:19

2024-08-16T09:19

2024-08-16T10:41

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

суджанский район

валерий герасимов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская армия успешно восстанавливает контроль над населенными пунктами в Курской области, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Силы (ВСУ. – Прим. ред.), которые принимали там участие, теперь взяты русскими в котел, в то время как возвращается контроль над территорией", — отметил он.Куртен подчеркнул, что ВСУ не удалось добиться главной цели, поставленной командованием перед ними.Накануне Минобороны сообщило, что российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966339247.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, суджанский район, валерий герасимов