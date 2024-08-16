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Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус - РИА Новости, 16.08.2024
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21:55 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/alpinistka-1966701020.html
Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус
Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус - РИА Новости, 16.08.2024
Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус
Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:55
2024-08-16T21:55
жилье
индия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Незарегистрированная группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус", - говорится в сообщении. Выдвинувшиеся на место спасатели эвакуировали альпинистку на поляну Азау, где передали медикам. По данным ведомства, в работах участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
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жилье, индия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жилье, Индия, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус

Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, сорвавшейся с тропы на Эльбрусе

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«
"В Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Незарегистрированная группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус", - говорится в сообщении.
Выдвинувшиеся на место спасатели эвакуировали альпинистку на поляну Азау, где передали медикам.
По данным ведомства, в работах участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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ЖильеИндияРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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