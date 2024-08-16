https://ria.ru/20240816/alpinistka-1966701020.html

Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус

Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус - РИА Новости, 16.08.2024

Индийская альпинистка сорвалась с тропы на Эльбрус

Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:55

2024-08-16T21:55

2024-08-16T21:55

жилье

индия

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Незарегистрированная группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус", - говорится в сообщении. Выдвинувшиеся на место спасатели эвакуировали альпинистку на поляну Азау, где передали медикам. По данным ведомства, в работах участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html

индия

россия

эльбрус

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, индия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)