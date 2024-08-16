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Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС
Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС - РИА Новости, 16.08.2024
Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС
Аэропорт Владивостока на фоне нарушения электроснабжения в Приморье работает штатно, принимает и отправляет рейсы по расписанию, сообщается в официальном... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:56
2024-08-16T11:56
2024-08-16T12:37
происшествия
владивосток
приморский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аэропорт Владивостока на фоне нарушения электроснабжения в Приморье работает штатно, принимает и отправляет рейсы по расписанию, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час. "Аэропорт Владивостока (Кневичи; код ICAO – UHWW) и малые аэропорты/посадочные площадки Приморского края, по состоянию на 11:40 МСК, работают штатно, принимают и отправляют рейсы по расписанию", - говорится в публикации Росавиации.
https://ria.ru/20231209/domodedovo-1914859393.html
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происшествия, владивосток, приморский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Масштабное отключение света в Приморье
Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС
Росавиация: аэропорт Владивостока принимает и отправляет рейсы по расписанию