https://ria.ru/20240816/aeroport-1966561681.html

Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС

Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС - РИА Новости, 16.08.2024

Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС

Аэропорт Владивостока на фоне нарушения электроснабжения в Приморье работает штатно, принимает и отправляет рейсы по расписанию, сообщается в официальном... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:56

2024-08-16T11:56

2024-08-16T12:37

происшествия

владивосток

приморский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

масштабное отключение света в приморье

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аэропорт Владивостока на фоне нарушения электроснабжения в Приморье работает штатно, принимает и отправляет рейсы по расписанию, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час. "Аэропорт Владивостока (Кневичи; код ICAO – UHWW) и малые аэропорты/посадочные площадки Приморского края, по состоянию на 11:40 МСК, работают штатно, принимают и отправляют рейсы по расписанию", - говорится в публикации Росавиации.

https://ria.ru/20231209/domodedovo-1914859393.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, масштабное отключение света в приморье