https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html

Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента

Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента - РИА Новости, 15.08.2024

Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента

За первые семь месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 758,1 тысячи квадратных метров жилья, что на... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:15

2024-08-15T14:15

2024-08-15T14:15

оренбургская область

денис паслер

жилье

нацпроекты

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 758,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 44,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Значительный рост отмечен во всех секторах. В полтора раза выросли показатели индивидуального жилищного строительства – с начала года введено 616,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирных домов сдано на 23% больше уровня 2023 года – 141,5 тысячи квадратных метров. На начало августа в регионе действует 373 разрешения на строительство более 1 миллиона "квадратов" многоквартирного жилья. Уже строятся 330 многоквартирных домов общей площадью порядка 871 тысячи квадратных метров. "Особое внимание сегодня – строительству нового жилья для орчан взамен утраченного во время весеннего паводка. Поручил подрядчикам ускориться, увеличить число людей на стройплощадках. Сейчас на новых объектах в Орске работают 180 человек. В микрорайоне Звездный задействовано шесть подрядных организаций. Готовы свайные поля на 116 объектах, фундаменты – на 40 объектах. Строители приступили к кладке стен 23 домов", – подчеркнул губернатор Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Всего к концу ноября этого года в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова в Орске будут построены 101 жилой индивидуальный дом и 164 квартиры в 82 дуплексах. Кроме этого, на улице Пацаева развернуто строительство многоквартирного дома на 384 квартиры. В сентябре будет начато строительство второго многоэтажного дома. Две новые 12-этажки планируется сдать к осени 2025 года.

https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html

https://ria.ru/20240807/pasler-1964583420.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, жилье, нацпроекты