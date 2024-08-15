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Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента - РИА Новости, 15.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:15 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html
Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента
Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента - РИА Новости, 15.08.2024
Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента
За первые семь месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 758,1 тысячи квадратных метров жилья, что на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:15
2024-08-15T14:15
оренбургская область
денис паслер
жилье
нацпроекты
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 758,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 44,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Значительный рост отмечен во всех секторах. В полтора раза выросли показатели индивидуального жилищного строительства – с начала года введено 616,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирных домов сдано на 23% больше уровня 2023 года – 141,5 тысячи квадратных метров. На начало августа в регионе действует 373 разрешения на строительство более 1 миллиона "квадратов" многоквартирного жилья. Уже строятся 330 многоквартирных домов общей площадью порядка 871 тысячи квадратных метров. "Особое внимание сегодня – строительству нового жилья для орчан взамен утраченного во время весеннего паводка. Поручил подрядчикам ускориться, увеличить число людей на стройплощадках. Сейчас на новых объектах в Орске работают 180 человек. В микрорайоне Звездный задействовано шесть подрядных организаций. Готовы свайные поля на 116 объектах, фундаменты – на 40 объектах. Строители приступили к кладке стен 23 домов", – подчеркнул губернатор Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Всего к концу ноября этого года в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова в Орске будут построены 101 жилой индивидуальный дом и 164 квартиры в 82 дуплексах. Кроме этого, на улице Пацаева развернуто строительство многоквартирного дома на 384 квартиры. В сентябре будет начато строительство второго многоэтажного дома. Две новые 12-этажки планируется сдать к осени 2025 года.
https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html
https://ria.ru/20240807/pasler-1964583420.html
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денис паслер, жилье, нацпроекты
Оренбургская область, Денис Паслер, Жилье, Нацпроекты

Рост ввода жилья в Оренбургской области превысил 44 процента

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 758,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 44,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Значительный рост отмечен во всех секторах. В полтора раза выросли показатели индивидуального жилищного строительства – с начала года введено 616,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирных домов сдано на 23% больше уровня 2023 года – 141,5 тысячи квадратных метров.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год
12 августа, 10:08
На начало августа в регионе действует 373 разрешения на строительство более 1 миллиона "квадратов" многоквартирного жилья. Уже строятся 330 многоквартирных домов общей площадью порядка 871 тысячи квадратных метров.
"Особое внимание сегодня – строительству нового жилья для орчан взамен утраченного во время весеннего паводка. Поручил подрядчикам ускориться, увеличить число людей на стройплощадках. Сейчас на новых объектах в Орске работают 180 человек. В микрорайоне Звездный задействовано шесть подрядных организаций. Готовы свайные поля на 116 объектах, фундаменты – на 40 объектах. Строители приступили к кладке стен 23 домов", – подчеркнул губернатор Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Всего к концу ноября этого года в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова в Орске будут построены 101 жилой индивидуальный дом и 164 квартиры в 82 дуплексах.
Кроме этого, на улице Пацаева развернуто строительство многоквартирного дома на 384 квартиры. В сентябре будет начато строительство второго многоэтажного дома. Две новые 12-этажки планируется сдать к осени 2025 года.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной
7 августа, 10:51
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЖильеНацпроекты
 
 
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