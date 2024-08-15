https://ria.ru/20240815/zayavleniya-1966402644.html

Свыше 105 тыс заявлений подали абитуриенты в учебные заведения Подмосковья

Свыше 105 тыс заявлений подали абитуриенты в учебные заведения Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2024

Свыше 105 тыс заявлений подали абитуриенты в учебные заведения Подмосковья

Абитуриенты колледжей и техникумов Подмосковья подали более 105 тысяч заявлений на обучение в ходе приемной кампании, приказы о зачислении будут опубликованы до РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:08

2024-08-15T15:08

2024-08-15T15:08

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московская область (подмосковье)

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министерство образования московской области

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Абитуриенты колледжей и техникумов Подмосковья подали более 105 тысяч заявлений на обучение в ходе приемной кампании, приказы о зачислении будут опубликованы до 19 августа, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. "По итогам приемной кампании абитуриентами было подано свыше 105 тысяч заявлений, 30 тысяч из них – по программам федерального проекта "Профессионалитет". Наиболее востребованными направлениями подготовки стали информационные системы и программирование, а также машиностроение, ремонт автотранспорта и мехатроника", - отметил Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. По данным ведомства, наибольшую популярность среди абитуриентов завоевал Щелковский колледж, в эту образовательную организацию будущие студенты подали 8 тысяч заявлений. На втором месте - колледж "Подмосковье", туда было подано 7,8 тысячи заявлений. А на третьем месте расположился Электростальский колледж — от абитуриентов получено 4,9 тысячи заявлений. В новом учебном году в колледжах и техникумах продолжит развиваться федеральный проект "Профессионалитет". Число кластеров увеличится вдвое и достигнет 14, а профессию в них будут получать почти 12 тысяч человек, рассказали в пресс-службе министерства. Приказы о зачислении в колледжи и техникумы будут опубликованы до 19 августа на официальных сайтах образовательных организаций.

https://ria.ru/20240613/studenty-1952630369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), колледжи, министерство образования московской области