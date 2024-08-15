Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области
Генштаб подготовил план по дополнительным мерам защиты Белгородской области
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях.
"Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", — отметил глава оборонного ведомства.
Также планируется назначить ответственных чиновников и выделить дополнительные силы и средства для решения основных задач.
Белоусов подчеркнул, что лично будет контролировать выполнение представленного плана.
В совещании участвовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.
Ситуация в приграничных регионах
Сегодня в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
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10 августа, 08:00