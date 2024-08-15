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Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
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14:44 15.08.2024 (обновлено: 15:25 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html
Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области
Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области
В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:44
2024-08-15T15:25
безопасность
белгородская область
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях."Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", — отметил глава оборонного ведомства.Также планируется назначить ответственных чиновников и выделить дополнительные силы и средства для решения основных задач.Белоусов подчеркнул, что лично будет контролировать выполнение представленного плана.Ситуация в приграничных регионахСегодня в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
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Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов
Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов, сообщило Минобороны. На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично.
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безопасность, белгородская область, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Безопасность, Белгородская область, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области

Генштаб подготовил план по дополнительным мерам защиты Белгородской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях.
"Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", — отметил глава оборонного ведомства.
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Также планируется назначить ответственных чиновников и выделить дополнительные силы и средства для решения основных задач.
Белоусов подчеркнул, что лично будет контролировать выполнение представленного плана.

В совещании участвовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

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Ситуация в приграничных регионах

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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
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