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Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области

Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024

Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области

В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:44

2024-08-15T14:44

2024-08-15T15:25

безопасность

белгородская область

россия

андрей белоусов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Генштабе разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях."Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", — отметил глава оборонного ведомства.Также планируется назначить ответственных чиновников и выделить дополнительные силы и средства для решения основных задач.Белоусов подчеркнул, что лично будет контролировать выполнение представленного плана.Ситуация в приграничных регионахСегодня в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.

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https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392338.html

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белгородская область

россия

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Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов, сообщило Минобороны. На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично. 2024-08-15T14:44 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белгородская область, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины