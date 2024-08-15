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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах - РИА Новости, 15.08.2024
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08:21 15.08.2024 (обновлено: 08:49 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/zaporozhe-1966310966.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах - РИА Новости, 15.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг заявил, что в течение минувших суток РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:21
2024-08-15T08:49
в мире
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг заявил, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, в области прозвучало 397 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240815/artilleriya-1966301096.html
https://ria.ru/20240811/infrastruktura-1965556399.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг заявил, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, в области прозвучало 397 взрывов.
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"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В миреЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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