https://ria.ru/20240815/zaporozhe-1966310966.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах - РИА Новости, 15.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг заявил, что в течение минувших суток РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:21
2024-08-15T08:21
2024-08-15T08:49
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг заявил, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, в области прозвучало 397 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240815/artilleriya-1966301096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о взрывах
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры