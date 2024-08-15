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Эксперт прокомментировал ситуацию с обвинение в адрес Залужного - РИА Новости, 15.08.2024
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12:33 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966364561.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с обвинение в адрес Залужного
Эксперт прокомментировал ситуацию с обвинение в адрес Залужного - РИА Новости, 15.08.2024
Эксперт прокомментировал ситуацию с обвинение в адрес Залужного
История о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа Владимира Зеленского остановить операцию по подрыву "Северных потоков" является полной... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:33
2024-08-15T12:33
украина
россия
сша
валерий залужный
владимир зеленский
владимир олейник
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. История о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа Владимира Зеленского остановить операцию по подрыву "Северных потоков" является полной чушью, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховный рады Украины Владимир Олейник. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, однако украинский генерал Залужный ослушался его приказа. В то же время та же газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Залужный отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока 2". "Не случайно СМИ американские публиковали, что Залужный был основным разработчиком, Зеленский дал добро, но американцы якобы были против, но это для публикации, для отвода глаз, но в конечном итоге Залужный дал отмашку и силы специальных операций осуществили эту операцию, но это чушь полная - самостоятельно они неспособны, а вот в группе (с иностранными спецлужбами - ред.) - да", - сказал эксперт. Олейник также задался вопросом, почему Залужный до сих пор не находится под следствием. "Если это так, то почему Залужный сегодня посол? Почему он не под следствием? Почему не выдан ордер на его арест? Ведь по одному украинцу выдали ордер, почему по нему не выдают ордер? Это попытка отвести внимание от (нелегитимно - ред.) действующего сегодня Зеленского, потому что он всё-таки (незаконно, но - ред.) действующий и ему не надо напрямую быть вовлечённым", - добавил Олейник. Он отметил, что это очень крупная диверсионная операция на чужой территории и, по словам эксперта, понятно, что без разведок США и Великобритании это провести невозможно, иначе Киев сразу "получил бы по полной программе". Эксперт добавил, что таким образом, из-за того, что Германия молчала длительное время, да и сейчас не проявляет информационную активность, проявляется специфика иностранных спецслужб - они делают такие операции под прикрытием. "В данном случае украинская составляющая была, там есть специалисты, которые способны выполнить такую операцию, скорее всего на них сейчас попытаются всё списать, чтобы не брать на себя ответственность...", - заключил эксперт. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966299669.html
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
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украина, россия, сша, валерий залужный, владимир зеленский, владимир олейник, вооруженные силы украины, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2
Украина, Россия, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Северный поток — 2
Эксперт прокомментировал ситуацию с обвинение в адрес Залужного

Эксперт назвал чушью историю о том, что Залужный ослушался приказа Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. История о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа Владимира Зеленского остановить операцию по подрыву "Северных потоков" является полной чушью, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховный рады Украины Владимир Олейник.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, однако украинский генерал Залужный ослушался его приказа. В то же время та же газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Залужный отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока 2".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ
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"Не случайно СМИ американские публиковали, что Залужный был основным разработчиком, Зеленский дал добро, но американцы якобы были против, но это для публикации, для отвода глаз, но в конечном итоге Залужный дал отмашку и силы специальных операций осуществили эту операцию, но это чушь полная - самостоятельно они неспособны, а вот в группе (с иностранными спецлужбами - ред.) - да", - сказал эксперт.
Олейник также задался вопросом, почему Залужный до сих пор не находится под следствием.
«
"Если это так, то почему Залужный сегодня посол? Почему он не под следствием? Почему не выдан ордер на его арест? Ведь по одному украинцу выдали ордер, почему по нему не выдают ордер? Это попытка отвести внимание от (нелегитимно - ред.) действующего сегодня Зеленского, потому что он всё-таки (незаконно, но - ред.) действующий и ему не надо напрямую быть вовлечённым", - добавил Олейник.
Он отметил, что это очень крупная диверсионная операция на чужой территории и, по словам эксперта, понятно, что без разведок США и Великобритании это провести невозможно, иначе Киев сразу "получил бы по полной программе". Эксперт добавил, что таким образом, из-за того, что Германия молчала длительное время, да и сейчас не проявляет информационную активность, проявляется специфика иностранных спецслужб - они делают такие операции под прикрытием.
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"В данном случае украинская составляющая была, там есть специалисты, которые способны выполнить такую операцию, скорее всего на них сейчас попытаются всё списать, чтобы не брать на себя ответственность...", - заключил эксперт.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков", пишут СМИ
09:11
 
УкраинаРоссияСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокСеверный поток — 2
 
 
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