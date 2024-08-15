https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966301848.html

WSJ: расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на Залужном

WSJ: расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на Залужном - РИА Новости, 15.08.2024

WSJ: расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на Залужном

Немецкое расследование о подрывах "Северного потока" и "Северного потока 2" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках, пишет... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:46

2024-08-15T05:46

2024-08-15T05:46

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нато

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Немецкое расследование о подрывах "Северного потока" и "Северного потока 2" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде", - заявляется в публикации. Как утверждает газета, полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной техники, уступая только США. "Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", - пишет издание. Неназванный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил Wall Street Journal, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Берлин поддерживает поставками оружия. В свою очередь Залужный заявил изданию, что вооруженные силы Украины не уполномочены проводить операции за рубежом, поэтому он якобы не мог быть в них замешан. По данным источников газеты, украинская диверсия на "Северных потоках" обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансировался он бизнесменами. Как утверждает Wall Street Journal, украинские чиновники, которые участвовали в диверсии или знали о ней, считают, что привлечь к суду кого-либо из командиров было бы невозможно, потому что нет доказательств. "Никто из них не будет давать показаний, чтобы не выдать себя", - заявил изданию анонимно один бывший офицер. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966299669.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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в мире, россия, украина, берлин (город), валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, генеральная прокуратура рф, северный поток