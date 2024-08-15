https://ria.ru/20240815/zaluzhnyj-1966316545.html

Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков", пишут СМИ

Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков", пишут СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока — 2", сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:11

2024-08-15T09:11

2024-08-15T11:03

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока — 2", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ. "Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего неизвестно о какой-либо подобной операции (подрыве "Северных потоков". — Прим. ред.) и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан", — говорится в сообщении. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщил, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966299669.html

https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2