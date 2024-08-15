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В Госдуме доработают законопроект о запрете калечащих операций животным - РИА Новости, 15.08.2024
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01:39 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zakonoproekt-1966291503.html
В Госдуме доработают законопроект о запрете калечащих операций животным
В Госдуме доработают законопроект о запрете калечащих операций животным - РИА Новости, 15.08.2024
В Госдуме доработают законопроект о запрете калечащих операций животным
Законопроект о запрете калечащих операций животным, который был внесен Мосгордумой, отправлен на доработку инициатору, комитет Госдумы по экологии ждет его... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T01:39
2024-08-15T01:39
общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Законопроект о запрете калечащих операций животным, который был внесен Мосгордумой, отправлен на доработку инициатору, комитет Госдумы по экологии ждет его перевнесения, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Ранее Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, который ограничивает проведение на животных ветеринарных процедур в нелечебных целях, в том числе онихэктомии - ампутации третьей фаланги и когтя у кошек. "По запрету калечащих операций на животных я могу сказать, что мы эту инициативу поддерживаем. Ждем, когда коллеги (Мосгордума - ред.) работу над своим предложением проведут, и снова внесут его в Государственную Думу, потому что тема стоит крайне острая, определенный правовой вакуум в этом вопросе имеется. Многие ветеринарные клиники предлагают людям то, что предлагать ни в коем случае нельзя", - сказал депутат. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о таких операциях, как онихэктомия (подрезание вместе с первой фалангой пальцев у кошек). "Это делает животных инвалидами, делает невозможными определенные действия. У животных, учитывая, что все конечности являются опорными, это еще и приводит к очень серьезным проблемам с позвоночником и со здоровьем. Также это подрезание голосовых связок собак, тоже распространенная калечащая операция, и еще ряд процедур", - добавил Бурматов. По словам парламентария, данные виды калечащих операций должны быть перечислены и поименованы в законопроекте для того, чтобы не возникало двойного толкования. Бурматов отметил, что мероприятия, связанные со стерилизацией животных, которые необходимы для сохранения численности популяции и допущения ее роста, или вмешательства, которые связаны с породным собаководством и сохранением породы, под такие операции не попадают.
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общество, владимир бурматов, московская городская дума, госдума рф, россия
Общество, Владимир Бурматов, Московская городская дума, Госдума РФ, Россия
В Госдуме доработают законопроект о запрете калечащих операций животным

Бурматов: проект о запрете калечащих операций животным отправили на доработку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Законопроект о запрете калечащих операций животным, который был внесен Мосгордумой, отправлен на доработку инициатору, комитет Госдумы по экологии ждет его перевнесения, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.
Ранее Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, который ограничивает проведение на животных ветеринарных процедур в нелечебных целях, в том числе онихэктомии - ампутации третьей фаланги и когтя у кошек.
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"По запрету калечащих операций на животных я могу сказать, что мы эту инициативу поддерживаем. Ждем, когда коллеги (Мосгордума - ред.) работу над своим предложением проведут, и снова внесут его в Государственную Думу, потому что тема стоит крайне острая, определенный правовой вакуум в этом вопросе имеется. Многие ветеринарные клиники предлагают людям то, что предлагать ни в коем случае нельзя", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о таких операциях, как онихэктомия (подрезание вместе с первой фалангой пальцев у кошек).
"Это делает животных инвалидами, делает невозможными определенные действия. У животных, учитывая, что все конечности являются опорными, это еще и приводит к очень серьезным проблемам с позвоночником и со здоровьем. Также это подрезание голосовых связок собак, тоже распространенная калечащая операция, и еще ряд процедур", - добавил Бурматов.
По словам парламентария, данные виды калечащих операций должны быть перечислены и поименованы в законопроекте для того, чтобы не возникало двойного толкования.
Бурматов отметил, что мероприятия, связанные со стерилизацией животных, которые необходимы для сохранения численности популяции и допущения ее роста, или вмешательства, которые связаны с породным собаководством и сохранением породы, под такие операции не попадают.
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