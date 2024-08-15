https://ria.ru/20240815/zaderzhanie-1966294587.html

В Приморье задержали гендиректора строительной компании

В Приморье задержали гендиректора строительной компании - РИА Новости, 15.08.2024

В Приморье задержали гендиректора строительной компании

Следователи в Приморье задержали генерального директора строительной компании ООО "Стройзаказ" Олега Пикалова по подозрению в мошенничестве при продаже... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:00

2024-08-15T03:00

2024-08-15T03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали генерального директора строительной компании ООО "Стройзаказ" Олега Пикалова по подозрению в мошенничестве при продаже недвижимости в новостройке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю задержан подозреваемый в мошенничестве при продаже недвижимости в новостройке на проспекте 100-летия Владивостока директор ООО "Стройзаказ" Олег Пикалов (ч. 4 ст. 159 УК РФ) … Кроме того, задержан главный инженер ООО "Стройзаказ" Виктор Дулицкий, который подозревается в пособничестве в мошенничестве", - говорится в сообщении. По версии следствия, с апреля 2022 по март 2024 года Пикалов продавал гражданам офисные помещения, квартиры, а также парковочные места в построенном его компанией многоквартирном доме в районе проспекта 100-летия Владивостока во Владивостоке. "При этом он достоверно знал, что дом обманным путем был сдан в эксплуатацию, так как не был надлежащим образом подключен к сетям электроснабжения, а также не имел подключения от двух независимых источников питания, которое необходимо для бесперебойного обеспечения электричеством и отоплением … Между тем, зимой 2024 года электричество, с помощью которого отапливался многоквартирный дом, вышло из строя, и жильцы дома остались без отопления", - отмечается в сообщении. Отмечается, что всего было продано более 100 квартир, 80 парковочных мест и 2 офисных помещения на общую сумму более 467 миллионов рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению. СК будет ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу.

https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html

https://ria.ru/20240814/arest-1966260029.html

владивосток

россия

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)