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В Приморье задержали гражданина Литвы - РИА Новости, 15.08.2024
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01:11 15.08.2024 (обновлено: 01:12 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/zaderzhanie-1966291139.html
В Приморье задержали гражданина Литвы
В Приморье задержали гражданина Литвы - РИА Новости, 15.08.2024
В Приморье задержали гражданина Литвы
Гражданин Литвы, находившийся в международном розыске, задержан полицейскими в приморском городе Артеме, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T01:11
2024-08-15T01:12
литва
россия
приморский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
интерпол
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин Литвы, находившийся в международном розыске, задержан полицейскими в приморском городе Артеме, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В Приморье сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Артёму при содействии Росгвардии задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске", - говорится в сообщении. Сообщается, что с 2018 по 2024 годы задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, его также обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчина покинул Литву, желая избежать ответственности, его объявили в международный розыск правоохранительные органы Литвы. Отмечается, что сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что разыскиваемый проживает на территории Артёмовского городского округа, и незамедлительно передали информацию об этом полицейским из территориального органа внутренних дел. Задержанный гражданин Литвы заключен под стражу до решения вопроса об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240814/arest-1966260029.html
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литва, россия, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интерпол, происшествия
Литва, Россия, Приморский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Интерпол, Происшествия
В Приморье задержали гражданина Литвы

В Приморье задержали гражданина Литвы, объявленного в международный розыск

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин Литвы, находившийся в международном розыске, задержан полицейскими в приморском городе Артеме, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В Приморье сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Артёму при содействии Росгвардии задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что с 2018 по 2024 годы задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, его также обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчина покинул Литву, желая избежать ответственности, его объявили в международный розыск правоохранительные органы Литвы.
Отмечается, что сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что разыскиваемый проживает на территории Артёмовского городского округа, и незамедлительно передали информацию об этом полицейским из территориального органа внутренних дел. Задержанный гражданин Литвы заключен под стражу до решения вопроса об его экстрадиции.
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ЛитваРоссияПриморский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ИнтерполПроисшествия
 
 
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