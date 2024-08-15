https://ria.ru/20240815/yaponiya-1966319690.html

Около 70 депутатов японского парламента посетили храм Ясукуни

Около 70 депутатов японского парламента посетили храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2024

Около 70 депутатов японского парламента посетили храм Ясукуни

Около 70 депутатов японского парламента от разных партий лично посетили храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:34

2024-08-15T09:34

2024-08-15T09:34

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синдзо абэ

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Около 70 депутатов японского парламента от разных партий лично посетили храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо. В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом. Депутаты из группы "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни", посетили храм в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из войны. Также в четверг лично посетили храм три действующих министра из кабинета Фумио Кисиды - министр обороны Японии Минору Кихара, министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо и министр по делам экономической безопасности Санаэ Такаити. Примечательно, что она, как и лично посетившие в четверг храм экс-министр по делам окружающей среды Синдзиро Коидзуми и экс-министр по делам экономической безопасности Такаюки Кобаяси входят в число вероятных кандидатов на пост главы правящей партии на выборах в сентябре. Премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от личного посещения, но сделал подношение из личных средств в храм Ясукуни. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В то же время некоторые министры в храме Ясукуни поклоняются душам всех, кто отдал жизнь "за императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html

https://ria.ru/20240815/yaponiya-1966297336.html

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, азия, китай, фумио кисида, синдзо абэ