https://ria.ru/20240815/yaponiya-1966298486.html

Министр обороны Японии посетил храм Ясукуни

Министр обороны Японии посетил храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2024

Министр обороны Японии посетил храм Ясукуни

Министр обороны Японии Минору Кихара, министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо, а также экс-министр по делам окружающей среды Синдзиро Коидзуми... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:14

2024-08-15T04:14

2024-08-15T04:14

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Министр обороны Японии Минору Кихара, министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо, а также экс-министр по делам окружающей среды Синдзиро Коидзуми лично посетили храм Ясукуни в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из войны, сообщило агентство Киодо. В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от личного посещения, но сделал ритуальное подношение из личных средств в храм Ясукуни. Посещение храма Синдзиро Коидзуми – сыном экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми привлекло внимание СМИ, так как он называется в числе возможных 7 кандидатов на пост главы Либерально-демократической партии, который и станет новым премьер-министром страны. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В то же время некоторые министры В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240814/ekspert-1966110252.html

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html

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в мире, япония, азия, китай, фумио кисида, синдзо абэ