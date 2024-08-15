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Премьер Японии сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни

Премьер Японии сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2024

Премьер Японии сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из войны, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:02

2024-08-15T04:02

2024-08-15T04:02

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из войны, сообщило агентство Киодо. В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом. От имени премьера в храм было направлено подношение из личных средств премьер-министра, об этом журналистам сообщил посетивший храм спецпомощник Кисиды Ёситами Камэока. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240814/ekspert-1966110252.html

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в мире, япония, азия, китай, фумио кисида, синдзо абэ