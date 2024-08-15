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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 15.08.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:47
2024-08-15T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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