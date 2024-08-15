Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Страна": в городе Сумы на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
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"В Сумах взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Спустя некоторое время издание сообщило, что в городе прогремел еще один взрыв.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.00 мск звучит в Сумской. Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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