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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Взрыв прозвучал в Черкасской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:26
2024-08-15T00:26
2024-08-15T00:26
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкасской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкасской области был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Черкасской области Украины с 23.51 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
"Общественное": в Черкасской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги