https://ria.ru/20240815/vsu-1966392870.html

ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области

ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области

Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:20

2024-08-15T14:20

2024-08-15T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-ймеханизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240815/ekspert-1966391745.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины