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ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области
Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-ймеханизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области
ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у семи курских населенных пунктов