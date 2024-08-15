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ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 15.08.2024 (обновлено: 14:25 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vsu-1966392870.html
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области
Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-ймеханизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240815/ekspert-1966391745.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России атаковали ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области

ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у семи курских населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-ймеханизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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