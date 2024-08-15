https://ria.ru/20240815/vsu-1966388788.html

При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека

При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024

При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека

Кассетные боеприпасы использовались при атаке по Льгову Курской области, в результате четыре человека пострадали, сообщил глава города Алексей Клемеш в своем... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:01

2024-08-15T14:01

2024-08-15T14:12

льгов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Кассетные боеприпасы использовались при атаке по Льгову Курской области, в результате четыре человека пострадали, сообщил глава города Алексей Клемеш в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами. В результате падения обломков пострадали 4 человека. Детей среди пострадавших нет. Были повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Объём ущерба уточняется", - сообщил Клемеш.

https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html

льгов

курская область

россия

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льгов, вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия