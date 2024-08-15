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При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 15.08.2024 (обновлено: 14:12 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vsu-1966388788.html
При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека
При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024
При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека
Кассетные боеприпасы использовались при атаке по Льгову Курской области, в результате четыре человека пострадали, сообщил глава города Алексей Клемеш в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:01
2024-08-15T14:12
льгов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Кассетные боеприпасы использовались при атаке по Льгову Курской области, в результате четыре человека пострадали, сообщил глава города Алексей Клемеш в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами. В результате падения обломков пострадали 4 человека. Детей среди пострадавших нет. Были повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Объём ущерба уточняется", - сообщил Клемеш.
https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html
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льгов, вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия
Льгов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
При атаке ВСУ кассетными снарядами по Льгову пострадали четыре человека

Во Льгове четыре человека пострадали от обломков при ударе кассетными снарядами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Кассетные боеприпасы использовались при атаке по Льгову Курской области, в результате четыре человека пострадали, сообщил глава города Алексей Клемеш в своем Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами. В результате падения обломков пострадали 4 человека. Детей среди пострадавших нет. Были повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Объём ущерба уточняется", - сообщил Клемеш.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьговВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
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