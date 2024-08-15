Рейтинг@Mail.ru
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ
Киев для нападения на Курскую область перебросил ряд военных подразделений с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:55
2024-08-15T12:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев для нападения на Курскую область перебросил ряд военных подразделений с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести наступательные действия, передает агентство Associated Press. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза. "Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - говорится в сообщении агентства. Как утверждается, несмотря на попытку Киева атакой на Курскую область отвлечь российские силы с других участков фронта, украинские военные признают, что эта операция не изменила ситуацию на покровском направлении, наоборот, они даже видят "усиление наступательных действий" сил РФ. "Ничего не изменилось... Скорее наоборот, я вижу усиление российских наступательных действий", - приводит агентство украинского военного с позывным Киянин. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966347636.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ

AP: ВСУ перебросили силы с горячих участков фронта для атаки на Курскую область

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев для нападения на Курскую область перебросил ряд военных подразделений с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести наступательные действия, передает агентство Associated Press.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
"Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - говорится в сообщении агентства.
Как утверждается, несмотря на попытку Киева атакой на Курскую область отвлечь российские силы с других участков фронта, украинские военные признают, что эта операция не изменила ситуацию на покровском направлении, наоборот, они даже видят "усиление наступательных действий" сил РФ.
"Ничего не изменилось... Скорее наоборот, я вижу усиление российских наступательных действий", - приводит агентство украинского военного с позывным Киянин.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Алаудинов: ВСУ продолжают снимать резервы с передовой
Вчера, 11:38
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала