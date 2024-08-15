https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html

Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ

Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ

Киев для нападения на Курскую область перебросил ряд военных подразделений с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:55

2024-08-15T12:55

2024-08-15T12:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев для нападения на Курскую область перебросил ряд военных подразделений с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести наступательные действия, передает агентство Associated Press. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза. "Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - говорится в сообщении агентства. Как утверждается, несмотря на попытку Киева атакой на Курскую область отвлечь российские силы с других участков фронта, украинские военные признают, что эта операция не изменила ситуацию на покровском направлении, наоборот, они даже видят "усиление наступательных действий" сил РФ. "Ничего не изменилось... Скорее наоборот, я вижу усиление российских наступательных действий", - приводит агентство украинского военного с позывным Киянин. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966347636.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины