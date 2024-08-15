"Они соучастники": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
AC: Украина не начала бы атаку на Курскую область без одобрения США
© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ "Shield", пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ "Shield", пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли бы начать атаку на Курскую область без одобрения и финансовой помощи США, пишет бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден в статье для The American Conservative.
"Украина не смогла бы провести наступление без одобрения и материальной поддержки Вашингтона. Таким образом, США и Европа рассматриваются как соучастники этой <…> атаки на Курскую область", — отметил он.
Карден подчеркнул, что решение Владимира Зеленского провести эту операцию в очередной раз показало Москве, что ей не с кем в Киеве вести переговоры. По мнению эксперта, атака ВСУ только продлит боевые действия.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.