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ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vsu-1966363130.html
ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области
ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 120 раз, шесть человек... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:28
2024-08-15T12:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 120 раз, шесть человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 14 августа украинские войска обстреляли 23 населенных пункта в 7 муниципалитетах региона. Было выпущено 93 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. В городе Шебекино пострадали 6 мирных жителей. За отчетный день различные разрушения выявлены в 2 многоквартирных домах, один из которых сгорел полностью, 10 частных домовладениях, коммерческом объекте и 16 транспортных средствах. "В Белгородском районе сёла Журавлёвка, Отрадное, Петровка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 3 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Старый выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и один БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по семи населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и 15 дронов. В Краснояружском районе подверглись атакам села Колотиловка и Староселье, было выпущено 32 снаряда. Как подчеркнул губернатор, над Красногвардейским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, хуторам Балки, Красный и Панков выпущено 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 8 беспилотников... Ранены 6 мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240815/proisshestvie-1966338109.html
https://ria.ru/20240815/stavropole-1966307174.html
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали Белгородскую область 120 раз за сутки

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 120 раз, шесть человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 14 августа украинские войска обстреляли 23 населенных пункта в 7 муниципалитетах региона. Было выпущено 93 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. В городе Шебекино пострадали 6 мирных жителей. За отчетный день различные разрушения выявлены в 2 многоквартирных домах, один из которых сгорел полностью, 10 частных домовладениях, коммерческом объекте и 16 транспортных средствах.
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Белгородском районе сёла Журавлёвка, Отрадное, Петровка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 3 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Старый выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и один БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе по семи населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и 15 дронов. В Краснояружском районе подверглись атакам села Колотиловка и Староселье, было выпущено 32 снаряда. Как подчеркнул губернатор, над Красногвардейским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, хуторам Балки, Красный и Панков выпущено 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 8 беспилотников... Ранены 6 мирных жителей", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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