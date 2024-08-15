ВСУ за сутки около 120 раз атаковали территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали Белгородскую область 120 раз за сутки
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 120 раз, шесть человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 14 августа украинские войска обстреляли 23 населенных пункта в 7 муниципалитетах региона. Было выпущено 93 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. В городе Шебекино пострадали 6 мирных жителей. За отчетный день различные разрушения выявлены в 2 многоквартирных домах, один из которых сгорел полностью, 10 частных домовладениях, коммерческом объекте и 16 транспортных средствах.
"В Белгородском районе сёла Журавлёвка, Отрадное, Петровка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 3 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Старый выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и один БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе по семи населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и 15 дронов. В Краснояружском районе подверглись атакам села Колотиловка и Староселье, было выпущено 32 снаряда. Как подчеркнул губернатор, над Красногвардейским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, хуторам Балки, Красный и Панков выпущено 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 8 беспилотников... Ранены 6 мирных жителей", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.