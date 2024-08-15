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Воробьев: капремонт старейшей школы Дубны завершат к новому учебному году
Воробьев: капремонт старейшей школы Дубны завершат к новому учебному году - РИА Новости, 15.08.2024
Воробьев: капремонт старейшей школы Дубны завершат к новому учебному году
Капремонт в СОШ №1 имени выдающегося авиаконструктора А. Я. Березняка в Дубне планируется завершить до начала нового учебного года, сейчас готовность объекта... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:23
2024-08-15T18:23
2024-08-15T18:23
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Капремонт в СОШ №1 имени выдающегося авиаконструктора А. Я. Березняка в Дубне планируется завершить до начала нового учебного года, сейчас готовность объекта составляет 76%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Школа расположена в здании 1937 года постройки. "Школа большая - на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся, тем более, что в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, предыдущий капремонт в здании проводился в 1987 году. Сейчас строители стараются сохранить архитектурный облик. Уже поменяли перекрытия, балки, укрепили фундамент. На данный момент рабочие обновляют кровлю спортзала, потолки, выполняют отделочные работы, облицовку стен, устанавливают систему отопления, а также занимаются благоустройством территории. Капремонт позволил значительно увеличить площадь пищеблока и зала для приема пищи. "Помимо обновления самого здания на территории школы к началу учебного года завершат реконструкцию стадиона - проложат искусственное покрытие, сделают баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки с резиновой основой, установят трибуны и освещение. Стадион смогут посещать не только учащиеся, но и жители округа во внеучебное время", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дубна
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Дубна
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Капремонт в СОШ №1 имени выдающегося авиаконструктора А. Я. Березняка в Дубне планируется завершить до начала нового учебного года, сейчас готовность объекта составляет 76%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Школа расположена в здании 1937 года постройки.
«
"Школа большая - на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся, тем более, что в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, предыдущий капремонт в здании проводился в 1987 году. Сейчас строители стараются сохранить архитектурный облик. Уже поменяли перекрытия, балки, укрепили фундамент. На данный момент рабочие обновляют кровлю спортзала, потолки, выполняют отделочные работы, облицовку стен, устанавливают систему отопления, а также занимаются благоустройством территории. Капремонт позволил значительно увеличить площадь пищеблока и зала для приема пищи.
"Помимо обновления самого здания на территории школы к началу учебного года завершат реконструкцию стадиона - проложат искусственное покрытие, сделают баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки с резиновой основой, установят трибуны и освещение. Стадион смогут посещать не только учащиеся, но и жители округа во внеучебное время", - отмечается в сообщении.