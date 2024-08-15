На Украине будут заочно судить экс-мэра Волчанска
Экс-мэра Волчанска будут заочно судить на Украине за госизмену
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины в Харькове
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дело против экс-мэра города Волчанск в Харьковской области Анатолия Степанца по обвинению в госизмене передано в суд, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего уже бывшего Волчанского городского головы по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, коллаборационной деятельности и признания правомерной временной оккупации части территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.
По информации ведомства, обвиняемый в 2022 году занимал должность мэра Волчанска. После перехода города под контроль России, занял должность начальника Волчанского территориального управления. После захвата города ВСУ, выехал в Белгородскую область.
"Обвиняемый находится в розыске. Его будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области. За совершенные преступления фигуранту грозит пожизненное заключение", - добавили в прокуратуре.
Имя обвиняемого в прокуратуре не называют. По информации украинского общественного движения "Честно", речь идет об Анатолии Степанце.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.