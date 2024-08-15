https://ria.ru/20240815/vojska-1966392447.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного

Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного - РИА Новости, 15.08.2024

Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного

Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:16

2024-08-15T14:16

2024-08-15T14:27

курская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного", - говорится в сообщении.Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сводке военного ведомства.

https://radiosputnik.ru/20240815/neonatsizm-1966380514.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия