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Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного - РИА Новости, 15.08.2024
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14:16 15.08.2024 (обновлено: 14:27 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vojska-1966392447.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного - РИА Новости, 15.08.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:16
2024-08-15T14:27
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного", - говорится в сообщении.Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сводке военного ведомства.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного

Минобороны: отражена атака групп ВСУ в направлении Кремяного в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного", - говорится в сообщении.
Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сводке военного ведомства.
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