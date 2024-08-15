https://ria.ru/20240815/vojska-1966392447.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного - РИА Новости, 15.08.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:16
2024-08-15T14:16
2024-08-15T14:27
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного", - говорится в сообщении.Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сводке военного ведомства.
https://radiosputnik.ru/20240815/neonatsizm-1966380514.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_7f6f6e7cab11953b1e22e311b505655c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
Минобороны: отражена атака групп ВСУ в направлении Кремяного в Курской области