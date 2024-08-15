https://ria.ru/20240815/velikobritanija-1966337190.html

Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ

Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ

Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные люди,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:10

2024-08-15T11:10

2024-08-15T11:10

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные люди, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, пишет газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства. "Изменений в политике британского правительства не было", - цитирует газета представителя МО Британии. В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону, что "не исключает проведение операций внутри России". Таким образом, противотанковые ракеты, артиллерия, бронетехника и другое вооружение, предоставленное Великобританией Украине, может оказаться в зоне боевых действий в Курской области, говорится в статье. Уточняется, что это не касается ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато