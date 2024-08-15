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Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ
Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ
Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные люди,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:10
2024-08-15T11:10
2024-08-15T11:10
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные люди, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, пишет газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства. "Изменений в политике британского правительства не было", - цитирует газета представителя МО Британии. В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону, что "не исключает проведение операций внутри России". Таким образом, противотанковые ракеты, артиллерия, бронетехника и другое вооружение, предоставленное Великобританией Украине, может оказаться в зоне боевых действий в Курской области, говорится в статье. Уточняется, что это не касается ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие в Курской области, пишут СМИ
Independent: Великобритания разрешила Киеву использовать поставляемое вооружение
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные люди, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, пишет газета Independent
со ссылкой на представителя оборонного ведомства.
«
"Изменений в политике британского правительства не было", - цитирует газета представителя МО Британии.
В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону, что "не исключает проведение операций внутри России". Таким образом, противотанковые ракеты, артиллерия, бронетехника и другое вооружение, предоставленное Великобританией Украине, может оказаться в зоне боевых действий в Курской области, говорится в статье.
Уточняется, что это не касается ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.