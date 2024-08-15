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Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
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21:15 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vaktsina-1966485825.html
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян
Научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:15
2024-08-15T21:15
общество
здоровье - общество
россия
александр гинцбург
оспа обезьян
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев, рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "НИР (научно-исследовательская работа) фактически закончена и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать", - сказал Гинцбург. Также он отметил, что доклинические испытание вакцины могут занять 6-7 месяцев, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны. "Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - заявил Гинцбург. Вакцинацию планируется назначать окружению больного оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение. "Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее по эпидпоказаниям (надо делать - ред.). Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян, соответственно, надо контингент начинать вакцинировать. Или когда есть больной, и он с кем-то контактировал, то надо проводить, соответственно, вакцинацию окружения этого больного, с кем он контактировал, опять же таки, кто мог заболеть, даже на начальных стадиях заболевания ее надо будет использовать. И второй, и третий круг, соответственно, контактированных, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил собеседник.
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общество, здоровье - общество, россия, александр гинцбург, оспа обезьян
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Гинцбург, Оспа обезьян
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян

Гинцбург: разработка вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев, рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"НИР (научно-исследовательская работа) фактически закончена и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать", - сказал Гинцбург.
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Также он отметил, что доклинические испытание вакцины могут занять 6-7 месяцев, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны.
«
"Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - заявил Гинцбург.
Вакцинацию планируется назначать окружению больного оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение.
"Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее по эпидпоказаниям (надо делать - ред.). Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян, соответственно, надо контингент начинать вакцинировать. Или когда есть больной, и он с кем-то контактировал, то надо проводить, соответственно, вакцинацию окружения этого больного, с кем он контактировал, опять же таки, кто мог заболеть, даже на начальных стадиях заболевания ее надо будет использовать. И второй, и третий круг, соответственно, контактированных, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил собеседник.
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