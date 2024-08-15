https://ria.ru/20240815/vaktsina-1966485825.html

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян

Научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:15

2024-08-15T21:15

2024-08-15T21:15

общество

здоровье - общество

россия

александр гинцбург

оспа обезьян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев, рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "НИР (научно-исследовательская работа) фактически закончена и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать", - сказал Гинцбург. Также он отметил, что доклинические испытание вакцины могут занять 6-7 месяцев, при этом сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны. "Доклинические испытания еще могу сказать сколько займут. Займут 6-7 месяцев", - заявил Гинцбург. Вакцинацию планируется назначать окружению больного оспой обезьян, а также лицам с подозрением на возможное заражение. "Она (вакцина - ред.), естественно, не в календаре прививок национальном будет, а, с моей точки зрения, ее по эпидпоказаниям (надо делать - ред.). Когда есть подозрение на возможность заражения оспой обезьян, соответственно, надо контингент начинать вакцинировать. Или когда есть больной, и он с кем-то контактировал, то надо проводить, соответственно, вакцинацию окружения этого больного, с кем он контактировал, опять же таки, кто мог заболеть, даже на начальных стадиях заболевания ее надо будет использовать. И второй, и третий круг, соответственно, контактированных, чтобы гарантированно ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, александр гинцбург, оспа обезьян