https://ria.ru/20240815/vagony-1966434354.html
В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 15.08.2024
В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Оренбургской области пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за ненадлежащего состояния полотна, сообщили РИА Новости в СК на транспорте. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:01
2024-08-15T17:01
2024-08-15T20:15
происшествия
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
южно-уральская железная дорога
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УФА, 15 авг — РИА Новости. В Оренбургской области пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за ненадлежащего состояния полотна, сообщили РИА Новости в СК на транспорте."По предварительной информации, вечером 15 августа 2024 года на железнодорожной станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов пяти порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы", — уточнили в ведомстве.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по факту схода с рельсов пяти грузовых вагонов. Действия ответственных лиц железной дороги проверяют по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба."Следователями СК на транспорте устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", — отметили в ведомстве.В соцсетях очевидцы публикуют видео с места происшествия. По кадрам видно, что на месте схода вагонов разрушена часть здания.
https://ria.ru/20240815/vagony-1966297156.html
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Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов
Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов
2024-08-15T17:01
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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Южно-Уральская железная дорога
В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Пять вагонов грузового поезда сошли в Оренбургской области, пострадавших нет