https://ria.ru/20240815/vagony-1966434354.html

В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 15.08.2024

В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Оренбургской области пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за ненадлежащего состояния полотна, сообщили РИА Новости в СК на транспорте. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:01

2024-08-15T17:01

2024-08-15T20:15

происшествия

оренбургская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

южно-уральская железная дорога

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УФА, 15 авг — РИА Новости. В Оренбургской области пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за ненадлежащего состояния полотна, сообщили РИА Новости в СК на транспорте."По предварительной информации, вечером 15 августа 2024 года на железнодорожной станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов пяти порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы", — уточнили в ведомстве.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по факту схода с рельсов пяти грузовых вагонов. Действия ответственных лиц железной дороги проверяют по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба."Следователями СК на транспорте устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", — отметили в ведомстве.В соцсетях очевидцы публикуют видео с места происшествия. По кадрам видно, что на месте схода вагонов разрушена часть здания.

https://ria.ru/20240815/vagony-1966297156.html

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Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов 2024-08-15T17:01 true PT0M15S

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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога