https://ria.ru/20240815/vagony-1966297156.html

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 15.08.2024

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:00

2024-08-15T04:00

2024-08-15T04:00

происшествия

приморский край

нерюнгри

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

https://ria.ru/20240814/prokuratura-1966272797.html

приморский край

нерюнгри

россия

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происшествия, приморский край, нерюнгри, дальневосточная транспортная прокуратура, россия