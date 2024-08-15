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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 15.08.2024
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04:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vagony-1966297156.html
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 15.08.2024
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:00
2024-08-15T04:00
происшествия
приморский край
нерюнгри
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
https://ria.ru/20240814/prokuratura-1966272797.html
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происшествия, приморский край, нерюнгри, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Приморский край, Нерюнгри, Дальневосточная транспортная прокуратура, Россия
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем

В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramПроверка места схода вагонов грузового поезда
Проверка места схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Проверка места схода вагонов грузового поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
 
ПроисшествияПриморский крайНерюнгриДальневосточная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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