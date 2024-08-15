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Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России - РИА Новости, 15.08.2024
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12:39 15.08.2024 (обновлено: 12:51 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/urozhenets-1966366217.html
Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России
Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России - РИА Новости, 15.08.2024
Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России
Уроженец Киргизии, которого в начале августа в Лос-Анджелесе избила и ограбила толпа молодежи, в настоящий момент является гражданином России, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:39
2024-08-15T12:51
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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Уроженец Киргизии, которого в начале августа в Лос-Анджелесе избила и ограбила толпа молодежи, в настоящий момент является гражданином России, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. По данным американских СМИ, уроженца Киргизии Шайлообека Базарбай уулу жестоко избила толпа молодежи прямо посреди дня на одной из улиц Лос-Анджелеса. В сообщении рассказывается, что мужчина ехал по дороге, когда в его машину кинули бутылку с водой. Когда он остановился, порядка 30-40 человек набросились на него, разбили его машину и вынесли из нее все принадлежащие Базарбай уулу вещи, в том числе документы. В ходе избиения ему сломали ногу, а также нанесли ряд других увечий. Спастись ему удалось только благодаря помощи проходящей мимо женщины, которая оттащила мужчину от разъяренной толпы. "Генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго в оперативном порядке отреагировало на инцидент, произошедший с уроженцем Кыргызстана Б.Ш. в городе Лос-Анджелес, и находится на связи с пострадавшим", - говорится в сообщении. В МИД уточнили, что в настоящее время потерпевший не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи. "Пострадавший сообщил, что является гражданином Российской Федерации и в результате нападения потерял российский паспорт и военный билет, а также внутренние документы США. Также отметил, что ежедневно взаимодействует с местной полицией… и выражает удовлетворение ходом следствия", - подчеркнули в пресс-службе.
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в мире, лос-анджелес, киргизия, россия
В мире, Лос-Анджелес, Киргизия, Россия
Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России

МИД Киргизии: избитый в Лос-Анджелесе уроженец Киргизии является россиянином

© СоцсетиШайлообек Базарбай уулу после нападения в центре Лос-Анджелеса
Шайлообек Базарбай уулу после нападения в центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Соцсети
Шайлообек Базарбай уулу после нападения в центре Лос-Анджелеса. Архивное фото
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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Уроженец Киргизии, которого в начале августа в Лос-Анджелесе избила и ограбила толпа молодежи, в настоящий момент является гражданином России, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
По данным американских СМИ, уроженца Киргизии Шайлообека Базарбай уулу жестоко избила толпа молодежи прямо посреди дня на одной из улиц Лос-Анджелеса. В сообщении рассказывается, что мужчина ехал по дороге, когда в его машину кинули бутылку с водой. Когда он остановился, порядка 30-40 человек набросились на него, разбили его машину и вынесли из нее все принадлежащие Базарбай уулу вещи, в том числе документы. В ходе избиения ему сломали ногу, а также нанесли ряд других увечий. Спастись ему удалось только благодаря помощи проходящей мимо женщины, которая оттащила мужчину от разъяренной толпы.
«
"Генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго в оперативном порядке отреагировало на инцидент, произошедший с уроженцем Кыргызстана Б.Ш. в городе Лос-Анджелес, и находится на связи с пострадавшим", - говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что в настоящее время потерпевший не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи.
"Пострадавший сообщил, что является гражданином Российской Федерации и в результате нападения потерял российский паспорт и военный билет, а также внутренние документы США. Также отметил, что ежедневно взаимодействует с местной полицией… и выражает удовлетворение ходом следствия", - подчеркнули в пресс-службе.
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