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Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России

Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России - РИА Новости, 15.08.2024

Избитый в США уроженец Киргизии оказался гражданином России

Уроженец Киргизии, которого в начале августа в Лос-Анджелесе избила и ограбила толпа молодежи, в настоящий момент является гражданином России, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:39

2024-08-15T12:39

2024-08-15T12:51

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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Уроженец Киргизии, которого в начале августа в Лос-Анджелесе избила и ограбила толпа молодежи, в настоящий момент является гражданином России, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. По данным американских СМИ, уроженца Киргизии Шайлообека Базарбай уулу жестоко избила толпа молодежи прямо посреди дня на одной из улиц Лос-Анджелеса. В сообщении рассказывается, что мужчина ехал по дороге, когда в его машину кинули бутылку с водой. Когда он остановился, порядка 30-40 человек набросились на него, разбили его машину и вынесли из нее все принадлежащие Базарбай уулу вещи, в том числе документы. В ходе избиения ему сломали ногу, а также нанесли ряд других увечий. Спастись ему удалось только благодаря помощи проходящей мимо женщины, которая оттащила мужчину от разъяренной толпы. "Генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго в оперативном порядке отреагировало на инцидент, произошедший с уроженцем Кыргызстана Б.Ш. в городе Лос-Анджелес, и находится на связи с пострадавшим", - говорится в сообщении. В МИД уточнили, что в настоящее время потерпевший не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи. "Пострадавший сообщил, что является гражданином Российской Федерации и в результате нападения потерял российский паспорт и военный билет, а также внутренние документы США. Также отметил, что ежедневно взаимодействует с местной полицией… и выражает удовлетворение ходом следствия", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html

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в мире, лос-анджелес, киргизия, россия