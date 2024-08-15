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Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына - РИА Новости, 15.08.2024
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19:30 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ubiystvo-1966473072.html
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына - РИА Новости, 15.08.2024
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына
Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:30
2024-08-15T19:30
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Натальи Рекиной, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство - ред.)… назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Из приговора суда следует, что в августе 2023 года жительница Анапы решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного сына, который был в кроватке. После этого она попыталась совершать самоубийство, но в квартиру вбежали родители, которым она прислала предсмертное сообщение. Рекина была доставлена в больницу, спасти ребенка не удалось. Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину.
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
анапа
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына

Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Натальи Рекиной, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство - ред.)… назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Из приговора суда следует, что в августе 2023 года жительница Анапы решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного сына, который был в кроватке. После этого она попыталась совершать самоубийство, но в квартиру вбежали родители, которым она прислала предсмертное сообщение. Рекина была доставлена в больницу, спасти ребенка не удалось.
Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
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