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Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына - РИА Новости, 15.08.2024
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына
Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:30
2024-08-15T19:30
2024-08-15T19:30
происшествия
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Натальи Рекиной, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство - ред.)… назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Из приговора суда следует, что в августе 2023 года жительница Анапы решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного сына, который был в кроватке. После этого она попыталась совершать самоубийство, но в квартиру вбежали родители, которым она прислала предсмертное сообщение. Рекина была доставлена в больницу, спасти ребенка не удалось. Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину.
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына
Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет