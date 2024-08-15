https://ria.ru/20240815/ubiystvo-1966473072.html

Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына

Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына - РИА Новости, 15.08.2024

Жительнице Анапы дали десять лет колонии за убийство трехмесячного сына

Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:30

2024-08-15T19:30

2024-08-15T19:30

происшествия

анапа

краснодарский край

россия

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Натальи Рекиной, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство - ред.)… назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Из приговора суда следует, что в августе 2023 года жительница Анапы решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного сына, который был в кроватке. После этого она попыталась совершать самоубийство, но в квартиру вбежали родители, которым она прислала предсмертное сообщение. Рекина была доставлена в больницу, спасти ребенка не удалось. Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину.

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

анапа

краснодарский край

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