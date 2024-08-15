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Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400 - РИА Новости, 15.08.2024
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07:08 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966306519.html
Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400
Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400 - РИА Новости, 15.08.2024
Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400
У Турции может появиться "план Б" относительно закупленных у России ЗРК С-400 - Анкара может разместить их в Ливии, а вот продать их другой стране практически... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:08
2024-08-15T07:08
реджеп тайип эрдоган
дмитрий шугаев
с-400 «триумф»
турция
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в мире
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. У Турции может появиться "план Б" относительно закупленных у России ЗРК С-400 - Анкара может разместить их в Ливии, а вот продать их другой стране практически невозможно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Известный турецкий политик Джавит Чаглар ранее заявил, что Турции следует продать закупленные российские С-400. Однако, по мнению экспертов, такой ход будет крайне ошибочным с точки зрения потребностей Турции и нанесёт непоправимый ущерб российско-турецким отношениям. "Фактически, согласно договору, Турция не может передавать, продавать или передавать на использование эти системы третьим странам. Чаглар упоминает, что продажи могут осуществляться с разрешения России, но при этом Москва сама производит эти системы и продает их своим союзникам", - заявил собеседник агентства. По его словам, по мере усиления давления на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара может реализовать альтернативный "план Б" по российским системам. "Размещение ЗРК С-400 в регионе Ливии для защиты аэропорта, где развернуты комплексы беспилотников турецкой армии, могло бы помочь решить эту проблему без нарушения соблюдения соглашения и не испортить отношений с Москвой. С другой стороны, поскольку системы расположены в Ливии, радары и системы ПВО, активированные за пределами воздушного пространства НАТО, могут позволить Анкаре освободиться от санкций", - отметил аналитик. Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.
https://ria.ru/20240203/oplata-1925269308.html
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реджеп тайип эрдоган, дмитрий шугаев, с-400 «триумф», турция, россия, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф», Турция, Россия, В мире
Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400

Аналитик Озер: Турция может пойти на "план Б" относительно российских С-400

© AP PhotoГрузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. У Турции может появиться "план Б" относительно закупленных у России ЗРК С-400 - Анкара может разместить их в Ливии, а вот продать их другой стране практически невозможно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Известный турецкий политик Джавит Чаглар ранее заявил, что Турции следует продать закупленные российские С-400. Однако, по мнению экспертов, такой ход будет крайне ошибочным с точки зрения потребностей Турции и нанесёт непоправимый ущерб российско-турецким отношениям.
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"Фактически, согласно договору, Турция не может передавать, продавать или передавать на использование эти системы третьим странам. Чаглар упоминает, что продажи могут осуществляться с разрешения России, но при этом Москва сама производит эти системы и продает их своим союзникам", - заявил собеседник агентства.
По его словам, по мере усиления давления на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара может реализовать альтернативный "план Б" по российским системам.
"Размещение ЗРК С-400 в регионе Ливии для защиты аэропорта, где развернуты комплексы беспилотников турецкой армии, могло бы помочь решить эту проблему без нарушения соблюдения соглашения и не испортить отношений с Москвой. С другой стороны, поскольку системы расположены в Ливии, радары и системы ПВО, активированные за пределами воздушного пространства НАТО, могут позволить Анкаре освободиться от санкций", - отметил аналитик.
Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года.
В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.
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Реджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ШугаевС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
 
 
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