https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966306519.html

Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400

Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400 - РИА Новости, 15.08.2024

Эксперт рассказал возможных планах Турции по закупленным у России С-400

У Турции может появиться "план Б" относительно закупленных у России ЗРК С-400 - Анкара может разместить их в Ливии, а вот продать их другой стране практически... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:08

2024-08-15T07:08

2024-08-15T07:08

реджеп тайип эрдоган

дмитрий шугаев

с-400 «триумф»

турция

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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. У Турции может появиться "план Б" относительно закупленных у России ЗРК С-400 - Анкара может разместить их в Ливии, а вот продать их другой стране практически невозможно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Известный турецкий политик Джавит Чаглар ранее заявил, что Турции следует продать закупленные российские С-400. Однако, по мнению экспертов, такой ход будет крайне ошибочным с точки зрения потребностей Турции и нанесёт непоправимый ущерб российско-турецким отношениям. "Фактически, согласно договору, Турция не может передавать, продавать или передавать на использование эти системы третьим странам. Чаглар упоминает, что продажи могут осуществляться с разрешения России, но при этом Москва сама производит эти системы и продает их своим союзникам", - заявил собеседник агентства. По его словам, по мере усиления давления на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара может реализовать альтернативный "план Б" по российским системам. "Размещение ЗРК С-400 в регионе Ливии для защиты аэропорта, где развернуты комплексы беспилотников турецкой армии, могло бы помочь решить эту проблему без нарушения соблюдения соглашения и не испортить отношений с Москвой. С другой стороны, поскольку системы расположены в Ливии, радары и системы ПВО, активированные за пределами воздушного пространства НАТО, могут позволить Анкаре освободиться от санкций", - отметил аналитик. Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.

https://ria.ru/20240203/oplata-1925269308.html

https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html

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реджеп тайип эрдоган, дмитрий шугаев, с-400 «триумф», турция, россия, в мире