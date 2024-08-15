https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма - РИА Новости, 15.08.2024
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма
Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:20
2024-08-15T15:20
2024-08-15T15:20
туризм
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930985675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abdc5fabcf8aa0dc12c1417b0f27fbc7.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - сказал Мишустин, комментируя меры поддержки туристической отрасли РФ. Глава кабмина отметил, что выделение дополнительных средств "позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений". Озвученные меры, по словам Мишустина, позволят создать для россиян "больше возможностей для отдыха в комфортных условиях".
https://ria.ru/20240814/medturizm-1966053738.html
https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930985675_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7519ee8788a9870eb544f2b3fb19f36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Туризм, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма
На льготные кредиты для поддержки туротрасли направят 6,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - сказал Мишустин
, комментируя меры поддержки туристической отрасли РФ.
Глава кабмина отметил, что выделение дополнительных средств "позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений".
Озвученные меры, по словам Мишустина, позволят создать для россиян "больше возможностей для отдыха в комфортных условиях".