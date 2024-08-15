https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html

Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма

Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма - РИА Новости, 15.08.2024

Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма

Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:20

2024-08-15T15:20

2024-08-15T15:20

туризм

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930985675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abdc5fabcf8aa0dc12c1417b0f27fbc7.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - сказал Мишустин, комментируя меры поддержки туристической отрасли РФ. Глава кабмина отметил, что выделение дополнительных средств "позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений". Озвученные меры, по словам Мишустина, позволят создать для россиян "больше возможностей для отдыха в комфортных условиях".

https://ria.ru/20240814/medturizm-1966053738.html

https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин