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Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма - РИА Новости, 15.08.2024
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Туризм
 
15:20 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма - РИА Новости, 15.08.2024
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма
Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:20
2024-08-15T15:20
туризм
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - сказал Мишустин, комментируя меры поддержки туристической отрасли РФ. Глава кабмина отметил, что выделение дополнительных средств "позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений". Озвученные меры, по словам Мишустина, позволят создать для россиян "больше возможностей для отдыха в комфортных условиях".
https://ria.ru/20240814/medturizm-1966053738.html
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россия, михаил мишустин
Туризм, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит допсредства на льготное кредитование в сфере туризма

На льготные кредиты для поддержки туротрасли направят 6,5 миллиарда рублей

© iStock.com / VittoriaCheТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / VittoriaChe
Туристы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - сказал Мишустин, комментируя меры поддержки туристической отрасли РФ.
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Глава кабмина отметил, что выделение дополнительных средств "позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений".
Озвученные меры, по словам Мишустина, позволят создать для россиян "больше возможностей для отдыха в комфортных условиях".
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