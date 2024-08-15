https://ria.ru/20240815/tsakhal-1966433563.html

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 50 туннелей ХАМАС в Рафахе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 50 туннелей ХАМАС в Рафахе - РИА Новости, 15.08.2024

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 50 туннелей ХАМАС в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила около 50 туннелей палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в районе Рафаха, сообщила в четверг... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:58

2024-08-15T16:58

2024-08-15T16:58

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила около 50 туннелей палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в районе Рафаха, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Солдаты подразделения "Яхалом" (инженерные войска - ред.) и 605-го батальона в течение последнего месяца действуют в районе Филадельфийского коридора (территория вдоль границы сектора Газа и Египта - ред.) в Рафахе. За прошедшую неделю в ходе военных операций было уничтожено около 50 подземных туннелей ХАМАС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что военные продолжают поиск и уничтожение подземной инфраструктуры ХАМАС в Рафахе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. По данным минздрава анклава, в результате израильских ударов погибло более 40 тысяч человек, пострадало свыше 92 тысяч. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Анклав фактически оказался разделен на южную и северную части, израильские войска проводят наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

рафах (провинция)

израиль

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафах (провинция), израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году